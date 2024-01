Movida a Napoli | trovati droga e tirapugni

(Di domenica 21 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri della compagniacentro hanno effettuato un servizio a largo raggio nelladei quartieri Chiaia e Montecalvario. Durante le operazioni a finire in manette un 23enne srilankese, sorpreso – nei Quartieri spagnoli – a cedere 2 dosi di hashish a un “cliente” 19enne. L’arrestato è in attesa di giudizio. Il 19enne, invece, è stato segnalato alla Prefettura insieme agli altri 7 ragazzidurante la notte con in tasca modiche quantità di. Denunciati poi un 38enne e un 33enne napoletani sorpresi ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore nell’area interessata dalla “” di Chiaia. Il 33enne era già sanzionato poco prima per la medesima violazione ed era anche sottoposto al Dacur. Massima attenzione anche e ...

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno effettuato un servizio a largo raggio nella movida dei quartieri Chiaia e Montecalvario. Durante le operazioni a finire in manette un ...