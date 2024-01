Mourinho incontrerà in settimana De Laurentiis il Times

(Di domenica 21 gennaio 2024) . Ecco cosa scrive l’autorevole quotidiano britannico. Josépunta a un ritorno immediato dopo il suo licenziamento a sorpresa dalla Roma e aspetta di incontrare il Napoli già questaè rimasto a Roma, come documentato da alcune fotografie scattate per strada. Prosegue il: La preferenza del vincitore di due Champions League è quella di rimanere in Italia e unirsi a un club di Serie A con risorse più importanti rispetto alla Roma, e il Sundaycapisce cheè pronto a incontrare il proprietario del Napoli, Aurelio De, per discutere della panchina dei campioni d’Italia. Il Napoli oggi è ottavo in Serie A, a 20 punti dalla capolista, l’Inter. Prosegue il quotidiano: De ...

De Rossi, però, non pensa al passato: "Non so se si fosse stufato (), non mi permetterei ... A breve lo, ma non è ancora programmato il ritorno del "Pupone" in società. Il nuovo ......Trigoria nelle ultime settimane con la fine dei cicli di Tiago Pinto e José, il gm dimissionario continua a lavorare per portare a termine il calciomercato di gennaio e domanii ...