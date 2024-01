Mourinho in giro per l'Europa | l'indizio di mercato | ecco dove è stato avvistato

Adesso è davvero finita. Josè, nella giornata di domenica, ha lasciato Roma e ha chiuso definitivamente il suo rapporto ... non è quasi mai uscito dall'albergo, se non per unin centro ...... avrebbe già in programma un incontro con il Napoli per la prossima stagione: i dettagli Foto di Stefano D'Offizi L'esonero di Josèha fatto, inevitabilmente, ildel mondo in poche ore. ...Jose Mourinho è ormai l`ex allenatore della Roma e, dopo l`esonero, ha approfittato del tempo libero per concedersi qualche giorno di relax con la famiglia, in.L'attore è dispiaciuto per l'epilogo del rapporto tra i giallorossi e il portoghese, ma allo stesso tempo è emozionato per DDR ...