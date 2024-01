Mourinho è a Barcellona «Allenerà il Barça?» Lui risponde con un sorriso VIDEO

(Di domenica 21 gennaio 2024) Josénon è in Italia, e probabilmente non ha in programma di ritornare nel breve termine nel Bel Paese. El Chiringuito lo ha intercettato all’aeroporto die ha colto l’occasione per chiedergli della sua prossima panchina. Il sospetto è che possa essere aper parlare con il. El Chiringuito lo ha chiesto diretta a, lui ha risposto con un. Ildiffuso dal canale spagnolo: “è a! Nega che il suo futuro sia chiuso… e attenzione alquando gli viene chiesto del”. ¡está en BARCELONA! Niega tener su futuro cerrado… y OJO a la SONRISA al ser preguntado por el ...

Josè Mourinho, da pochi giorni esonerato dalla Roma, è a Barcellona. Il tecnico portoghese, accostato anche al Napoli nelle ultime ore, con un possibile incontro con De Laurentiis dopo i contatti dei giorni scorsi, come riporta El Chiringuito TV. Allo stesso modo, vale la pena riconoscere che Mourinho offre vantaggi a breve termine. La sua squadra, il Real Madrid, ha sconfitto il Manchester City di Pep Guardiola vincendo la Liga, il suo Chelsea ha vinto la Premier League. "Roma tra due cuori" - In taglio alto titolo dedicato alla Roma di Daniele De Rossi, che vince all'esordio in Serie A battendo 2-1 il Verona nella prima del post Mourinho.