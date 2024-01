Morte Adreea Rabciuc | il mistero del cadavere nel casolare | la zona era stata perlustrata

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 21 gennaio 2024) Anche se sarà necessario l’esame del Dna per il riconoscimemto ufficiale tutti sono ormai convinti che ilritrovato ieri in unnelle campagne di Castelplanio (Ancona) sia quello di, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 dopo una serata trascorsa con amici nelle vicinanze e un litigio con il fidanzato. Per quasi due anni lacircostante èbattuta da carabinieri...