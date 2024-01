Monza | Citterio | «Non abbiamo espresso il nostro calcio»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Stefano, vice allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei brianzoli contro l’Empoli. Di seguito le sue parole. SCONFITTA – «Purtroppo oggi non siamo riusciti a esprimere ile ci dispiace, siamo andati subito sotto e la partita si è incanalata come voleva l’Empoli. Non siamo stati abbastanza bravi nel giro palla, eravamo lenti e non incisivi davanti. Ci è mancata brillantezza nel superare l’avversario e le cose sono diventate difficili. Potevamo riaprirla con Mota nell’unica vera occasione creata, ma loro con un’altra ripartenza hanno chiuso la gara». COSA NON HA FUNZIONATO – «Da parte nostra è stata una brutta partita, anche se dobbiamo dare merito all’Empoli. Possiamo fare meglio, non solo con gli attaccanti ma con tutta la squadra. Oggi è stata una partita ...

