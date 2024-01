Monza | Citterio | 'E' stata una brutta partita | Palladino è dispiaciuto'

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilcrolla al Castellani contro l'Empoli, nel segno di un Zurkowski in super forma. Sull'epilogo amaro per la squadra brianzola...

Il Monza ha battuto il Frosinone per 2-3. I brianzoli, prossimi avversari dell’Inter in campionato: le parole del vice-allenatore di Palladino, ... (inter-news)

Allenatore:(Palladino squalificato) 5. ARBITRO: Giua di Olbia 6. RETE: 13'pt, 38'pt e 28'... Angoli: 7 - 1 per il. Recupero: 2', 4'. La riproduzione è espressamente riservataAllenatore:(Palladino squalificato) 5. ARBITRO: Giua di Olbia 6. RETE: 13'pt, 38'pt e 28'... Angoli: 7 - 1 per il. Recupero: 2 , 4Empoli-Monza, le dichiarazioni del vice di Palladino, Citterio: "Noi lenti e poco incisivi. Sconfitta meritata" ...Dopo il pareggio in toscana dello scorso campionato e la sconfitta interna contro l'Inter nello scorso turno di campionato, il Monza è tornato in campo a ... ripartenza hanno chiuso la gara". Ancora ...