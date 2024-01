Montespertoli | incidente stradale | auto si schianta contro il guard rail 4 giovani incastrati tra le lamiere

(Di domenica 21 gennaio 2024) I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti all'alba di stamattina, 21 gennaio 2024, alle ore 5:55 nel comune diin Via Romita L'articolo proviene da Firenze Post.

alle ore 5:55 nel comune di Montespertoli in Via Romita, per un incidente stradale, che ha visto il solo coinvolgimento di un’autovettura con a bordo 4 ragazzi. I Vigili del fuoco giunti sul posto, ...Un incidente 'spettacolare' finito fortunatamente senza feriti. È quello su cui sono intervenuti stamattina i vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa a Montespertoli, in via Romita. Arrivati ...