Montalbano – Il campo del vasaio su Rai 1 | trama | cast | finale e streaming

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ildelè il titolo di un episodio de Il Commissario, la fortunata fiction di Raiuno, andato in onda per la prima volta il 14 marzo 2011 ed in replica questa sera, domenica 21 gennaio 2024 (era già stato riproposto l’11 maggio 2020). Il film-tv, diretto da Alberto Sironi, vede Luca Zingaretti nei panni del protagonista, alle prese con un mistero legato ad una bella donna. Ildel(Luca Zingaretti) fa uno strano sogno, in cui il Questore Bonetti-Alderighi (Giacinto Ferro) gli chiede di nasconderlo perchè inseguito dalla mafia che ha preso il controllo del Paese. A svegliarlo è Catarella (Angelo Russo), che lo avverte di uno strano omicidio. Un corpo, fatto a pezzi, viene infatti rinvenuto neldi ...

Addestramento d'amore: Il Trailer Ufficiale del Film - HD Il Commissario- Ildel Vasaio (Giallo) in onda alle 21.25 su Rai 1 , un film di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti, Cesare ...Guida tv di domenica 21 gennaio: i programmi della sera Rai 1 18:45 - L'eredita' Weekend 20:00 - Tg1 20:35 - Affari tuoi 21:25 - Il commissario- Ildel vasaio 23:35 - Tg1 Sera 23:40 ...Un corpo è stato fatto a pezzi e gettato nel campo di un contadino. Durante le indagini, Montalbano nota che il collega Augello (Cesare Bocci) ha un comportamento irascibile: chiede all’amica Ingrid ...Non è stata una buona partita quella del Milan; non c'è stato uno spettacolo calcistico e né, tantomeno, uno spot positivo per lo sport italiano, rappresentato male in campo nel gioco e orripilante ...