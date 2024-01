Mlem | Agenzia Spaziale | recensione del gioco da tavolo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 gennaio 2024)– Sono sicuro che anche voi, come me, mescolerete le lettere che compongono il nome di questo simpatico titolo per tutta la famiglia. “” è undel grande Reiner Knizia e di Joanna Rzepecka, per 2-5 persone dagli 8 anni in su, con partite della durata di 30-60 minuti circa. Si tratta di una super novità targata Asmodee. Gatti astronauta ed UFO – Ambientazione & Contenuto Nel 2075 i gatti hanno conquistato il nostro mondo da tempo, ormai. Ma si sa, gli indipendenti felini desiderano sempre di più, per questo hanno deciso di puntare direttamente allo spazio!Guideremo un gruppo di “Astrogatti” facenti parte di uno dei cinque centri dell’e Aeronautica Felina per inviarli su pianeti, lune e negli angoli più remoti della galassia scoperta. Ognuno di essi possiede delle ...