Mkhitaryan | 35 anni e non sentirli | i ringraziamenti all’Inter

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 gennaio 2024) Compie oggi 35Henrikh, sebbene, vedendo il suo contributo in campo, sembrerebbe non dimostrarli nemmeno. Dopo gli auguri dell’Inter, il centrocampista ha mandato i suoi. BUON COMPLEANNO! – 35e non. Henrikh, dal suo arrivo, sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza calcistica. Imprescindibile – e a ragione – nel centrocampo di Simone Inzaghi, il centrocampista armeno ha voluto ringraziare proprio la società per gli auguri di buon compleanno. Grazie mille @Inter https://t.co/OXDdKE23sl — Henrikh(@HenrikhMkh) January 20, 2024 Questo il post disu Twitter, nella speranza di potersi fare un bel regalo domani sera. Inter-News - Ultime ...