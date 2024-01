Missili contro una base Usa | Ci sono feriti

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas, in diretta. Netanyahu: «La guerra continuerà, pochi mesi per la vittoria» (corriere)

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «La guerra continuerà, pochi mesi per la vittoria» (corriere)

Le notizie di giovedì 18 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Netanyahu: «Il conflitto continuerà, pochi mesi per la vittoria. Mi ... (corriere)

Non accenna a calare la tensione regionale in Medio Oriente, ben oltre i confini di Israele /Gaza. Dopo il raid di questa mattina a Damasco , nel ... (open.online)

20 gen 19:13 In migliaia in piazza a Tel Avivil governo: Netanyahu dimettiti Migliaia di ... 20 gen 16:42 Iraq,su base Ain al Assad dove sono di stanza forze Usa Alcunihanno ...Intanto militari americani sono rimasti feriti nell'attacco oggila base Al Asad in Iraq, che è stata obiettivo di lancio die razzi. Lo confermano alla Cnn fonti militari Usa senza ...@ilmessaggero.it Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi in Yemen dopo che ... si sono intensificate fino a includere ad oggi droni avanzati, missili da crociera ...Attacco base Usa in Iraq, ci sono feriti Intanto militari americani sono rimasti feriti nell'attacco oggi contro la base Al Asad in Iraq, che è stata obiettivo di lancio di missili e razzi. Lo ...