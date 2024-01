Missile sul cargo greco al largo dello Yemen | diffuse le immagini dell’attacco Houthi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il 16 gennaio una nave mercantile di proprietà greca è stata colpita da unal. Lo ha riferito la società britannica di sicurezza marittima Ambrey. “Unbattente bandiera maltese e di proprietà greca è stato preso di mira e colpito da unmentre transitava nel Mar Rosso meridionale in direzione nord”, ha precisato Ambrey. Lepubblicate e rilasciate il 19 gennaio documentano l’accaduto, mostrando i filmati e le riprese della CCTV del momento in cui l’attacco degliha colpito la Zografia, nave portarinfuse battente bandiera di Malta e di proprietà greca, in transito nel Mar Rosso meridionale in direzione nord. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.