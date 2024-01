Milano | due ragazze straniere aggredite fuori dalla discoteca Una delle due ha denunciato di esser stata abusata

(Di domenica 21 gennaio 2024) Duehanno subito una aggressione la scorsa notte, a, vicino a una. Ferite in modo lieve dall’assalitore, che sembra aver agito da solo, unadue haanche di. L’episodio è successo in viale Fermi intorno alle 5: le due giovani, di 19 e 27 anni, sono state portate dal 118 rispettivamente a Niguarda e alla clinica Mangiagalli, specializzata nei reati di natura sessuale. (foto di repertorio ANSA/DANIELE MASCOLO) Leggi anche:, la violentano in un locale sui Navigli e filmano gli abusi: tre indagati, 19enne scampa alla violenza sessuale grazie al gesto d’emergenza: così la commessa di McDonald’s l’ha ...

Pesante battutta d’arresto per Milano che, nella Ventiduesima giornata Basket Eurolega 2023 /24, viene sconfitta a Valenicia per 84-72 e vede ... (sport.periodicodaily)

Ancora una denuncia per violenza sessuale a. Almenoragazze sarebbero state aggredite, la scorsa notte, a, vicino a una discoteca. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore, pare un singolo uomo, e una delle ...Una cifra in aumento rispetto aianni precedenti (2.045.546,54 nel 2021 e 2.256.279,68 nel 2020)...città con record spesa, Nuoro la più parsimoniosa Quindici i capoluoghi di provincia ...di cui due prioritari. Si tratta di un insieme di habitat che, pur se in parte disturbati o semidistrutti nell’area in oggetto, sono fortemente rarefatti sui litorali nordadriatici, e questo rende ...Sarebbero state aggredite da un uomo che avrebbe agito da solo. Le due sono state portate rispettivamente al Niguarda e alla clinica Mangiagalli Due ragazze straniere hanno subito una aggressione la s ...