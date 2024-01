Milano | due ragazze aggredite fuori da discoteca | una denuncia stupro

(Di domenica 21 gennaio 2024) Aduestraniere sono statenei pressi di una. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall’assalitore e una delle due hato anche di aver subito uno. È accaduto in viale Fermi intorno alle 5 del mattino. Le due giovani, di 19 e 27 anni, sono state portate dal 118 rispettivamente all’ospedale Niguarda e alla clinica Mangiagalli, specializzata in reati sessuali.

Pesante battutta d’arresto per Milano che, nella Ventiduesima giornata Basket Eurolega 2023 /24, viene sconfitta a Valenicia per 84-72 e vede ... (sport.periodicodaily)

AGI - Due ragazze di 19 e 27 anni sono state aggredite all'alba in strada fuori da una discoteca a Milano in via Enrico Fermi, alle periferia Nord. ... (agi)

ragazze straniere sono state aggredite, la scorsa notte, a, nei pressi di una discoteca. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore, pare un singolo uomo, e una delleha ...Ancora una denuncia per violenza sessuale a. Almenoragazze sarebbero state aggredite, la scorsa notte, a, vicino a una discoteca. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore, pare un singolo uomo, e una delle ...Due ragazze straniere sono state aggredite, la scorsa notte, a Milano, nei pressi di una discoteca. Entrambe sono state ferite in modo lieve dall'assalitore, pare un singolo uomo, e una delle due ha ...Sarebbero state aggredite da un uomo che avrebbe agito da solo. Le due sono state portate rispettivamente al Niguarda e alla clinica Mangiagalli Due ragazze straniere hanno subito una aggressione la s ...