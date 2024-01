Milan | Stefano Pioli difende Rafael Leao e lancia un messaggio…

Leggi su dailymilan

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ilsi impone per 3-2 contro l’Udinese, con unancora una volta spento. Ecco cosa ne pensa… Ilsi impone per 3-2 contro l’Udinese di Gabriele Cioffi, in una partita rocambolesca. Sì, perché fino all’83’ del secondo tempo i rossoneri erano sotto per 2-1, grazie al pareggio firmato Samardzic e l’allungo di Thauvin. Con l’ingresso in campo di Luka Jovic e Noah Okafor, però, la squadra diè riuscita a raddrizzarla, grazie ai due goal proprio del serbo, all’83’ e dello svizzero al 93?. I 3 punti conquistati dalsono di estrema importanza, perché permettono ai ragazzi didi portarsi a -6 dall’inter, in attesa del recupero con l’Atalanta del 28 febbraio. Ancora ...