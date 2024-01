Milan | stampa estera | uno scandalo il razzismo nei confronti di Mike Maignan…

Leggi su dailymilan

(Di domenica 21 gennaio 2024) Non solo il, non solo l’Italia si è indignata: anche la. Si parla dineidiÈ uno. Quello che è successo a Udine, aMaignan è vergognoso. L’edizione on line di Marca, il principale quotidiano sportivo di Spagna titola così: “nel calcio”. Un titolo senza giustificazioni per chi a Udine si è permesso di dare della scimmia al numero uno del. Anche AS, altro quotidiano di riferimento per il calcio spagnolo, ci va giù pesante. Qui si pone l’accento sul gesto del portiere rossonero: “Maignan abbandona Udinese-per”. Una macchia da cancellare il prima ...