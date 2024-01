Milan | Salvini si esprime su Maignan Apertura per Soyuncu E Pulisic …

Milan - Salvini : “Solidarietà a Maignan - cori razzisti vergognosi” Parole di vicinanza anche da Matteo Salvini per il portiere rossonero Mike Maignan, bersaglio di espressioni razziste nella sfida di Serie A tra ... (sportface)

Le strane convergenze tra il Piano casa di Salvini e quanto accade nella progressista Milano Come è noto dallo scorso 19 dicembre 2023 e in ultimo il 16 gennaio 2024, sono in corso i lavori per definire quello che il ministro Salvini ha ... (ilfattoquotidiano)