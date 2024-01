Milan | Pulisic | “Leao? Basta vedere cosa fa in campo Su Giroud…”

... 30% Tiri in porta: 6 Tiri totali: 11 Falli commessi: 12 Angoli: 5 Passaggi: 234: Possesso ...: 6. Leao: 6,5 Giroud: 6.5, sempre importante. SUBENTRATI : Okafor: 7 Jovic: 7 Florenzi: 6 ...... tuttavia, non stava andando benissimo per Cioffi e i suoi che davano l'impressione di temere in eccesso le incursioni die Leao sulle fasce. Almeno nella prima mezz'ora, quindi, il...Lucca molto in ritardo rispetto a Pulisic. Molto rischioso, ma è uno di quegli episodi che vengono valutati in campo ed è giusto così". Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza ...Qualcosa, tuttavia, non stava andando benissimo per Cioffi e i suoi che davano l'impressione di temere in eccesso le incursioni di Pulisic e Leao sulle fasce. Almeno nella prima mezz'ora, quindi, il ...