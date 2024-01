Milan | Pioli | «Cori contro Maignan? Gli ignoranti restino a casa»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Stefano, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai rossoneri in trasfertal’Udinese Stefanoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria ottenuta in rimonta dall’Udinese. Di seguito le sue parole. EPISODIO RAZZISTA – «Sono chiaramente deluso. Sono fiero di allenare una persona come Mike, così corretta. Glidevono stare a». 100 VITTORIE PER– «Nel primo tempo dovevamo fare qualche gol in più. Poi dal niente abbiamo subito due gol. Questa è la dimostrazione che quando credi nella tua qualità puoi anche vincere. Sapevamo che non sarebbe stata semplice ma l’abbiamo interpretata bene». TANA LIBERA TUTTI – «Non dobbiamo pensare ad aprile e maggio. ...