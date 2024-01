Milan Maignan | «Ecco cosa mi hanno detto | non è la prima volta»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Mike, portiere del, dopo i cori razzisti che ha ricevuto da parte dei tifosi dell’Udinese Il portiere delMikeha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei rossoneri dove ha spiegato cos’è successo in occasione della sospensione della partita dopo i cori razzisti da parte dei tifosi dell’Udinese. Di seguito le sue parole suè successo in quella occasione.È SUCCESSO OGGI – «Ho sentito scimmia quando sono andato a prendere la palla. Quando poi sono tornato ho chiamato il quarto perché l’avevo sentito di nuovo. Non è lache succede con me. Sono persone ignoranti. I veri tifosi vengono per tifare la squadra , fischiare è normale ma queste cose non devono ...