Milan | le condizioni di Bennacer dopo l’infortunio con l’Algeria | le ultime

(Di domenica 21 gennaio 2024) Ismael, centrocampista del, si è infortunato cone non è sceso in campo nel match contro il Burkina Faso Ismael, centrocampista del, si è infortunato cone non è sceso in campo nel match contro il Burkina Faso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo staff medico rossonero è già in contatto con quello della nazionale africana per capire meglio il problema muscolare che ha rimediato il centrocampista. Le sueperò, secondo il quotidiano, al momento non preoccupano il clubese.

...non succede mai niente" Le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Maignan al termine di Udinese -2 - 3, riportate dal Corriere della Sera. "Non si può giocare a calcio in queste. ......incontrare nessuno" Le dichiarazioni rilasciate ieri sera da Maignan al termine di Udinese -... "Non si può giocare a calcio in questespiegherà poi il portiere alle tv . Bisogna ...Come riportato da Tuttosport oggi in edicola, lo staff medico del Milan è già in contatto con quello della nazionale algerina per comprendere meglio le condizioni del centrocampista. Tuttavia, precisa ...La vittoria di Coppa Italia maturata a Sassuolo ha rappresentato una vera boccata d’ossigeno per il Milan femminile che tuttavia deve rilanciarsi in ...