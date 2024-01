Milan | Jovic e Okafor ribaltano l' Udinese 2-3 Insulti razzisti a Maignan | il portiere lascia il campo | gara sospesa per 5 minuti

Nel finale la coppia pesante Giroud -consente di arrivare al 2 - 2. Okafor completa la rimonta e fissa il 3 - 2., che cosa non ha funzionato. Ci sono alcuni calciatori che non sono al ...UDINE - Ilsi impone ad Udine nella 21esima giornata di campionato: gli uomini di Pioli battono i ... prima di subire il ritorno milanista:pareggia all'82' e Okafor segna in pieno recupero ...Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...I rossoneri di Pioli sono riusciti ad imporsi sulla squadra di Cioffi al termine di una partita ricca di episodi e colpi di scena ...