Milan | Arrigo Sacchi | razzismo? In Italia trionfa l’ignoranza…

Leggi su dailymilan

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’ex allenatore delparla di, di quanto è successo a Udine. La sua spiegazione? Inl’ignoranza Ilnon ha più senso di esistere. Non lo ha mai avuto. Oggi ancor di più. Quello che è successo a Mike Maignan non deve più succedere. Su nessun campo da gioco, da nessuna parte. Il numero uno delè stato difeso dal club, dai suoi compagni, da chi ha un po’ di testa. Com’è possibile che nel 2024, in uno stadio dove si va per assistere a uno spettacolo, si sentano ancora cori razzisti? È la domanda diche sulla Gazzetta dello Sport. Una domanda, una lunghissima risposta: Il problema, per come lo vedo io, è culturale: ormai non mi meraviglio più, perché ...