Mike Maignan | «Udinese e Procura complici se sul razzismo non farete nulla» Il post del portiere del Milan dopo gli insulti

“Nel nostro gioco non c’è assolutamente posto per il razzismo: siamo sconvolti . siamo con te, Mike” . Lo ha scritto il Milan su X dopo i Cori ... (sportface)

Mike Maignan - assist e non solo : il regista in più del Milan

Mike Maignan è stato recentemente elogiato per i suoi assist, ma non sono solo gli assist a renderlo uno dei portieri migliori in circolazione. ... (dailymilan)