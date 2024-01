Mikaela Shiffrin senza rivali nella prima manche dello slalom di Jasna | monologo in contumacia di Vlhova

Leggi su oasport

(Di domenica 21 gennaio 2024) Come si immaginava,Petraai box per infortunio, si è trasformata in undiladi(Slovacchia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Luková-Priehyba (come ieri una vera e propria lastra di ghiaccio) che vedeva la tracciatura del canadese Francis Royal, la fuoriclasse statunitense ha fatto il vuoto su tutte lemezzi termini. Tutte, tranne una: la croata Zrinka Ljutic. L’astro nascentesci mondiale (classe 2004), infatti, si è fermata a soli 52 centesimi dalla nativa del Colorado. L’unica con un distacco accettabile. Autrice di una ...