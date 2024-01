Michele Zaccardi | le patrimoniali ci costano 50 miliardi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 gennaio 2024) L'ultima a lanciare l'idea è stata Elsa Fornero. Dalle colonne della Stampa, l'ex ministro del Lavoro del governo Monti ha proposto, per ridurre il deficit (e quindi il debito) e riequilibrare le disuguaglianze, di introdurre una patrimoniale sugli immobili. Ora, a parte il fatto che sulle seconde case una patrimoniale c'è già e si chiama Imu, resta da capire se l'Italia ha davvero bisogno di aumentare le tasse sulla ricchezza. Osservando i dati raccolti dall'ufficio studi della Cgia di Mestre sembrerebbe proprio di no. Nonostante l'abolizione dell'Imu sulla prima casa (2013), il gettito delle impostenegli ultimi anni ha continuato ad aumentare, toccando nel 2022 la cifra record di 49,8di euro. In rapporto al Prodotto interno lordo, le entrate sono pari al 2,6%, il doppio dell'1,3% del 1990, quando lo Stato incassò 9,1 ...