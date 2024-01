Mezzo prende fuoco in acciaieria nel bresciano | 51enne muore carbonizzato

... 16 - 25, 15 - 25) ____________________________________________________ 17.56 - Trento si... Piacenza non ci sta capendo nulla: 7 - 17 PRIMO SET - Rychlicki passa inal muro biancorosso: 6 ...E poi per il duello andato in scena in panchina, Cusatis contro Cotta : il primo sila ... mentre il secondo perde ancora sette giorni dopo la sconfitta di Lavagna (nella vittoria sul ...L'operaio, al lavoro per una società esterna, stava svolgendo alcune operazioni di movimentazione di materiale incandescente. L'azienda ha fermato l'attività produttiva fino alle 6 del 22 gennaio ...13' GOL ROMA! Appena uscito Ciammaglichella, questa volta Pagano da fondo la mette in mezzo basso all'indietro dove Pisilli è tutto solo e insacca. 12' Il giallo lo prende adesso Ciammaglichella, per ...