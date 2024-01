Mettono me alla gogna | lo sfogo al veleno della Lucarelli? Choc | chi dimentica

(Di domenica 21 gennaio 2024) Il Fatto da quotidiano si fa...selvaggio per ospitare l'autodifesasulla tremenda vicendacacciarecensione forse falsa, conclusasi col suicidiotitolarepizzeria lodigiana, Giovanna Pedretti, toltasi la vita nel pienotempesta mediatica scatenatasi attorno a lei e al suo locale. La blogger più appuntita del web nonché citrica quanto storica giudicetrasmissione Bndo con le stelle, ha scelto il quotidiano diretto dal suo amico Marco Travaglio per compilare un personale e miratissimo contro-J'accuse in cui laattacca mezzo mondo del giornalismo che conta: quello dei giornaloni e delle televisioni. Candida Morvillo «boomer scaltra» e sentenziosa presa a ...

Le interviste, numerosissime, opportunamente selezionateinevidenza un quadro estremamente ... per cui il suo paese, inizialmente nella Zona A, fu assegnato definitamenteJugoslavia. Da ...Se abbiamo visto poi qualcosa che è collegatorealtà, l'effetto può essere ancora più intenso, ... Punti di vista fantastici invece invece ci frammentano, ciin discussione, ci cambiano, ci ...L’Hotel Imperial sarà venduto L’Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità sta espletando le procedure per mettere all’asta l’ex Hotel Imperial nel 2024 e trovare una destinazione ...Il vero Switch alla partita però è arrivato solo all'80mo minuto ... che per un po' ci eravamo dimenticati (per fortuna), ma che a volte dobbiamo ancora mettere nel conto. Ma vediamo il positivo: non ...