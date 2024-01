Mercato Napoli | il club aumenta l’offerta per Mangala

Stasera su Rai Due torna la 'Domenica Sportiva' condotta da Simona Rolandi. In diretta ci sarà l'esperto dei trasferimenti Ciro Venerato con le ultime novità sulcalcio . Prima anticipazione: Piotr Zielinski ha ufficialmente scelto l'Inter. Zielinski Inter, c'è l'accordo: anticipazione RAI, le cifre Poche settimane fa sulle colonne del Corriere dello ...Quali sono le insidie di domani, considerando anche il giorno in meno di riposo e i due rinforzi deldalInzaghi: "È una finale, che tante volte si decide da episodi. Una finale da ...Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha fatto un focus su Mattero Politano svelando, tra le altre cose, quanto percepirà l'esterno destro della compagine allenata da mister Walter Mazzarri ...Le ultime arrivano da Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale: "Dal Napoli filtra tranquillità per Popovic. L’accordo non è in discussione (contratto fino al 2029 firmato ieri). Resta da ...