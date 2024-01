Mercato Milan – Difensore | Furlani e Moncada guardano in casa Everton

2024-01-21 21:18:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Milan , contatti per ... (justcalcio)

Il Milan farà partire in prestito Luka Romero in questa sessione di Calciomercato e sarebbero state Fissate le visite con l'Almeria (pianetamilan)

... sia decisi che timidi, dei club di Serie A verso obiettivi di. E mentre oggi ha tenuto ... il club di De Laurentiis punta intanto a rinnovare il contratto di Politano , così come il...Ora a fare il punto della situazione in casaci pensa l'esperto diNiccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb.Mercato Milan, Romero vola all’Almeria: fissate le visite mediche. Tutti i DETTAGLI dell’operazione in uscita Lavora in uscita il calciomercato... Conferenza stampa Mourinho pre Milan Roma: il VIDEO ...Da oggetto misterioso a uomo della provvidenza, Luka Jovic nelle ultime settimana ha conquistato la fiducia di tutti al Milan. Ancora a segno ieri contro l'Udinese, il centravanti serbo è legato al ...