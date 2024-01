Mercato Milan – Dalla Spagna | “Diavolo interessato a Thiago Almada”

... sia decisi che timidi, dei club di Serie A verso obiettivi di. E mentre oggi ha tenuto ... il club di De Laurentiis punta intanto a rinnovare il contratto di Politano , così come il...Ora a fare il punto della situazione in casaci pensa l'esperto diNiccolò Ceccarini per Tuttomercatoweb.Ma non è tutto, come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, nell'operazione Popovic sarebbe coinvolto anche Zerbin, che andrà quindi anche lui al Monza: "Napoli, anche ...Dopo il successo ottenuto oggi per 1-3 sul campo della Roma, che ha fatto seguito al successo di misura in Coppa Italia contro l'Inter ed al pareggio contro il Milan in campionato, sabato prossimo i ...