Meloni vede Erdo?an Accordo sui migranti ma su Ucraina e Gaza…

(Di domenica 21 gennaio 2024) Rapporti “rinsaldati, tra due Paesi partner e amici” con la promessa di raggiungere presto un’intesa di cooperazione sui flussi migratori dalla Libia. È quanto emerso dal bilaterale, durato oltre due ore, tra Giorgia, presidente del Consiglio, e Recep Tayyip Erdo?an, presidente turco, nel palazzo presidenziale di Vahdettina di Istanbul. Il dialogo tra i leader, che avevano avuto colloqui in occasione di importanti summit internazionali (da ultimo a Dubai in occasione della Cop 28 a dicembre), ha riguardato le relazioni bilaterali in tutte le sue dimensioni: politiche e di difesa, economiche e culturali. IL TEMATema centrale nell’interesse di Roma è, come previsto prima del vertice, quello del rafforzamento della cooperazione migratoria.ed Erdo?an, dopo aver condiviso il risultato della collaborazione che lo ...