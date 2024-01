Meloni e Erdogan a Istanbul | verso l’intesa sui migranti in Libia

La premier strappa al Sultano un accordo per controllare la Libia e combattere gli scafisti. Ok a nuovi rapporti economici. Per l'Italia, poi, ... (liberoquotidiano)

Prima di fare il suo ingresso a Palazzo Vahdettin per l'incontr consi è concessa una passeggiata al Gran Bazar di Istanbul. Tra i banchi e le stradine del principale mercato della ...Summit: il dietro le quinte dell'incontro tra grano, migranti, Libia e Gaza Un ringraziamento per la mediazione di Ankara per rilanciare l'accordo sull'export di grano tra Mosca e Kiev ...Meloni a Istanbul, vistita il bazar La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e' giunta ad Istanbul per la visita ufficiale che prevede nel pomeriggio un incontro con il presidente turco Recep Tayy ...20.50 Meloni-Erdogan,focus su M.O. e migranti Durato oltre 2 ore, l'incontro fra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha permesso un confronto, grazie anche alla presi ...