Meloni da Erdogan a Istanbul | si verso un' intesa sui flussi migratori dalla Libia

(Di domenica 21 gennaio 2024) La premier Giorgiaha da poco fatto il suo ingresso al palazzo Vahdettin, una delle residenze presidenziali a, per l'incontro con il presidente turco Recep Tayyp. Non sono...

Erdogan offre una sponda per bloccare i flussi migratori dalla Libia verso l'Italia. Giorgia Meloni ottiene , in Turchia, il risultato che si ... ()

La premier: 'Grazie per la mediazione sul grano'. Nell'incontro uno scambio di idee sulle relazioni Ue - Turchia. Verso un'intesa sui flussi migratori dalla LibiaIl rafforzamento della cooperazione migratoria, a quanto si apprende, è fra i temi affrontati nell'incontro fra la premier Giorgiae il presidente turco Recep Tayyip. Lo spiegano fonti italiane, secondo cui la collaborazione dello scorso anno ha portato ad una riduzione del 56% dei flussi irregolari lungo il ...ISTANBUL – Erdogan offre una sponda per bloccare i flussi migratori dalla Libia verso l’Italia. Giorgia Meloni ottiene, in Turchia, il risultato che si aspettava, cercando di replicare gli sforzi ...Il rafforzamento della cooperazione sul dossier migratorio tra Italia e Turchia anche in relazione alla Libia dove i rispettivi ...