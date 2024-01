Meglio fascisti che violenti antagonisti?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 21 gennaio 2024) Mettiamo subito in chiaro: il titolo è volutamente provocatorio. Ma se avrete il buon cuore di arrivare in fondo a queste poche righe, capirete perché ha un senso. Ieri a Vicenza si è consumato l’ennesimo scontro tra polizia e centri sociali. Nove agenti sono rimasti feriti, uno ustionato con venti giorni di prognosi perché un fumogeno lo ha colpito in pieno volto sotto il casco. I “bravi”hanno deviato il percorso stabilito dalla questura per la loro manifestazione, hanno tagliato con una smerigliatrice il cancello di un ingresso secondario della Fiera e hanno tentato di forzare il cordone degli agenti in tenuta antisommossa, il tutto per “dire no” alla presenza di Israele alla fiera dell’oro vicentina. Erano armati di mazze, di “scudi”, di caschi, fumogeni e incappucciamenti vari. Il solito armamentario del perfetto antagonista. Violento. Allora non si ...