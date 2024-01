Medio Oriente | Tajani “Herzog sembra disponibile a nascita Palestina”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Bisognerà lavorare duro per convincere le parti, ma i due popoli e due Stati sono l’unica soluzione per la pace. Non è un compito facile, Netanyahu non vuole, Hamas non vuole.mi èto piùa far nascere uno Stato palestinese. Con un interregno vigilato dall’Onu, sotto la guida di un Paese arabo. L’Italia èeventualmente a mandare dei soldati. Questa è la proposta italiana di cui parlerò mercoledì e giovedì, nella mia visita in Libano, Israele e”. Lo ha detto, intervistato dal quotidiano “La Stampa” il ministro degli Esteri Antonio. “Israele è una democrazia e Netanyahu è stato eletto, non tocca a noi dire chi deve guidare il Paese in questa fase.mi pare persona di buona volontà e ha una ...