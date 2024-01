Mazzarri | “Napoli realtà già conosciuta nel mondo Non firmo per il pari | voglio alzare la Supercoppa”

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter, allenatore del, e Giovanni Di Lorenzo , capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ...L'Inter di Simone Inzaghi e ilallenato da Walterscenderanno in campo per aggiudicarsi il trofeo. Supercoppa il trofeo è realizzato ad Avellino Ideata nella sua prima edizione nel ...E anche adesso che è sempre più chiaro che il suo futuro non sarà nel Napoli, Mazzarri non può non dargli la maglia da titolare. E non solo perché Cajuste è stanco. Ha l'accordo con l'Inter, De ...Dopo aver battuto la Fiorentina, il Napoli di Walter Mazzarri sfida l’Inter di Simone Inzaghi nella finale della Supercoppa Italiana. La prima edizione che si svolge con una Final Four ha visto gli ...