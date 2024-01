Mazzarri | «Il Napoli con la guida del presidente De Laurentiis è già una realtà conosciuta nel mondo»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Domani sera la finale di Supercoppa italiana trae Inter. Alle 14 Walterpresenterà il match in conferenza stampa. Possibile conferma della difesa a tre per la finale contro l’Inter. Davanti prevista la conferma di Simeone. La conferenza stampa diIl valore della vittoria domani per il brand: «Io credo che il, grazie al campionato dell’anno scorso, sia già conosciuto nel. Già quando ero qua siamo arrivati in Champions, 12-13 anni fa. Da quel momento è quasi sempre stato con le coppe, con ladelDe: è unatangibile da anni, è una squadraa livello mondiale» Finale importante pero per la ...

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter, allenatore del, e Giovanni Di Lorenzo , capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter, in programma domani, lunedì 22 gennaio, alle ...L'Inter di Simone Inzaghi e ilallenato da Walterscenderanno in campo per aggiudicarsi il trofeo. Supercoppa il trofeo è realizzato ad Avellino Ideata nella sua prima edizione nel ...dai trionfi agli ammutinamenti.E anche adesso che è sempre più chiaro che il suo futuro non sarà nel Napoli, Mazzarri non può non dargli la maglia da titolare. E non solo perché Cajuste è stanco. Ha l ...Napoli-Inter sarà la finale di Supercoppa Italiana, il match si giocherà a Riyad nella giornata di domani. Walter Mazzarri, tecnico azzurro, nella giornata di oggi a partire dalle 14.00 (orario ...