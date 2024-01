Mazzarri | “Domani dirò una cosa alla squadra” | poi lancia la sfida all’Inter

(Di domenica 21 gennaio 2024) Manca sempre menofinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter: le parole di Walterin conferenza stampa. Il Napoli è atteso dal big match disera contro l’Inter valido per la finale di Supercoppa Italiana. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 20 e a dirigere il match ci sarà l’arbitro Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Gli azzurri, dunque, hanno l’opportunità di svoltare una stagione complicata e guardare con ottimismo al futuro. Una vittoriasera, infatti, darebbe agli azzurri quelle sicurezze che sono state smarrite nel corso degli ultimi mesi e potrebbe essere il punto di svolta in vista della volata per la qualificazioneprossima Champions League. Napoli-Inter: le parole diin conferenza Un match complicatissimo quello che ...

RIYAD (Arabia Saudita) - Conferenza stampa per Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, e Giovanni Di Lorenzo, capitano della squadra partenopea, in vista della finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. Che modulo farà Mazzarri? La difesa a tre sembra la soluzione più ovvia. Se andranno in panchina domani? Possibile.