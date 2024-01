Materiale incandescente su una pala meccanica | operaio morto carbonizzato a Lonato Brescia

(Di domenica 21 gennaio 2024) Continuano senza tregua gli incidenti sul lavoro. Dopo i due morti e i due feriti gravi di venerdì scorso, anche oggi la cronaca deve registrare un infortunio che non ha lasciato scampo. Undi 52 anni èquesta mattina all’alba, poco prima delle 6, mentre stava lavorando in un’acciaieria a, in provincia di. Secondo quanto ricostruito finora, la vittima, che lavorava per una ditta esterna in subappalto, avrebbe rovesciatodi risultasul mezzo, una, che stava manovrando morendo così. Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia che ha avviato gli accertamenti. Venerdì due operai sono morti nelle Marche. Il primo a Jesi, in ...

