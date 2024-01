“Martina Gentile | postina di Messina Denaro e madre” Il tribunale per i minorenni sospende la responsabilità genitoriale

... con l'adattamento e traduzione di Elena Maria Aglieri e Carlo Emilio Lerici, conGatto e ... Fabriano - Il Teatrodi Fabriano accoglie un grande signore del teatro italiano, Glauco Mauri ...Viene arrestata, nelle ultime settimane, anche la figlia, per la quale Messina Denaro usava parole di ammirazione. Le sue parole a un mese dall'arresto - 'Cosa nostra Non so cosa sia'...Ma sono in pochi a trovare la forza di ricordare Martina. «Era una ragazza solare, gentile e divertente. Siamo tutti scossi», si limita a dire un’amica prima di risalire in auto e andarsene. «Per ...A Trio suggerisco di guardare in casa e attivarsi prima di puntare il dito verso altri” – conclude la consigliera Martina Gentile. Dello stesso avviso Gianluca Scozzi, presidente del gruppo Idee in ...