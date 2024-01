Maria De Filippi racconta la storia di Gianmarco | il gesto epico del cameraman

News tv. “C’è posta per te”, la notizia bomba per Maria dopo la puntata : nessuno se lo aspettava – I dati Auditel di sabato 20 gennaio 2024 per ... (tvzap)

Oggi , domenica 21 gennaio 2023, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Amici , il talent show diDegiunto alla sua 23esima edizione. Tra gli ospiti in studio anche Aiello e l'ex allievo di Rudy Zerbi e cantante Aaron . La nuova puntata di Amici oggi su Canale 5 Manca pochissimo ...È iniziato così il racconto diDeche ieri a "C'è posta per te", in onda su Canale 5, ha visto protagonista una coppia di Sassari, proprio Clara e Fabio. Clara chiama per suo marito ...Amici 2023-2024 è il talent show di Maria De Filippi in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla ventitreesima edizione, vede come sempre una scuola di giovani ballerini e cantanti ...La regina del sabato sera è ancora lei: Maria De Filippi. È C'è Posta per Te la trasmissione che vince la sfida degli ascolti di ieri, sabato 20 gennaio 2023: 4.655.000 gli spettatori che hanno ...