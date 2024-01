Marc Zoro | “Maignan doveva rimanere negli spogliatoi Soluzioni? Chiudere lo stadio”

(Di domenica 21 gennaio 2024) “Sono passati vent’anni da quel Messina-Inter, ma il razzismo resta una piaga sociale. Io ero vicino alla linea di fondo. Ho sentito ululati, cori, insulti e non ci ho visto più. Capisco, davvero. Ha fatto bene. Non si può ignorare una cosa simile, bisogna prendere una posizione”. A dirlo è, l’ex calciatore ivoriano che nel 2005 fermò un Messina-Inter dopo essere stato vittima di insulti razzisti. Dagli studi di un’emittente televisiva di Abidjan, in Costa d’Avorio, in veste di commentatore della Coppa d’Africa, l’ex difensore parla del caso che ha riguardato Mike, destinatario di alcuni cori razzisti nel primo tempo di Udinese-Milan. “Ha fatto bene a fermarsi, ma sarebbe dovuto– spiega-. ...

