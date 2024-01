Mara Venier ' apprezza' Biagio Antonacci | Stai in forma | amore La sua reazione

(Di domenica 21 gennaio 2024) Sono puntate all'insegna della musica quelle condotte danelle ultime settimane di Domenica In. Oltre ad uno spazio ad hoc creato in attesa del festival di Sanremo, al via dal 6 all'11 febbraio, nell'ultimo appuntamento la conduttrice ha invitato in studio, icona...

Questa volta sembrava scontato e, invece, ecco il colpo di scena: Mara Venier non dirà addio a Domenica In. L'idea di andare via con in testa la ... (tvpertutti)

'Ecco la tassa Al Bano'. Il pubblico di Domenica In non sembra aver gradito particolarmente la scelta didi dedicare un'ampia fetta del programma alla storia del Festival di Sanremo , per scaldare il clima in vista dell'edizione 2024 al via tra un paio di settimane. I telespettatori che ...Momento di grande emozione e inattesa commozione in studio a Domenica In , su Rai 1. Il Festival di Sanremo 2024 si avvicina, il debutto è previsto tra due settimane eha pensato bene di dedicare grande spazio del programma domenicale al 'mito' dell'Ariston, con le più famose canzoni del Festival e alcuni concorrenti che ne hanno scritto la storia. Così ...Na pazza, ragazzi! Nonna pazza» esclama Mara Venier, mostrando il primo tatuaggio della sua vita, fatto sull'avanbraccio all'età di 73 anni. Una decisione presa in tandem con il nipote Giulio, che si ...La conduttrice di Domenica In svela un retroscena su Romina Power Domenica In oggi ha ospitato diversi big della musica italiana per parlare del grande ...