Mané difende l’Arabia | «Sono felice | è tra i campionati migliori»

(Di domenica 21 gennaio 2024) Le parole di Sadio, attaccante dell’Al Nassr, sul suo ambientamento in Arabia Saudita. Tutti i dettagli Sadioha parlato a Sky Sports UK del suo ambientamento all’Al Nassr e in Arabia Saudita. PAROLE –«Pensate non siaperché non gioco in Europa, ma non è così. La vostra visione è molto triste. Per voi se uno non gioca in Europa non importa, ma si può giocare a calcio anche fuori dall’Europa. La Saudi Pro League è un campionato molto buono, che tutti guardano nel mondo. Io sto facendo del mio meglio, mi sto godendo ogni singolo minuto. Il resto non è importante».