Manchester United | Omar Berrada è il nuovo amministratore delegato

(Di domenica 21 gennaio 2024)è ildel. Lo annuncia lo stesso club inglese attraverso una nota. Ilad dei Red Devils, già esperto dirigente, continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Football Operations Officer per il City Football Group, supervisionando 11 club (a partire dai Citizens) in cinque continenti. Prima ancora,ha ricoperto ruoli di vertice al Barcellona. “La data di inizio come Ceo disarà confermata a tempo debito – si legge nel comunicato del-. Nel frattempo, Patrick Stewart continuerà a ricoprire il ruolo di Ceo ad interim“. SportFace.

Non c'è pace per i tifosi del Manchester United : un documento svelato dal Sun svela possibili scenari clamorosi (itasportpress)

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo gli ultimi rapporti, lo sceicco Jassim bin Hamad al-Thani ha abbandonato la corsa per l’acquisto ... (justcalcio)

"È sorprendente se guardi indietro e vedi cosa è successo ale in nazionale, dove la gente già mi dava per finito", ha detto Ronaldo - attaccante dell'Al - Nassr - ai microfoni di ...L'attaccante dell'Al Nassr si è poi tolto qualche sassolino dalla scarpa: ' Alla gente mi considerava finito, invece mi sono concentrato e sono riuscito a segnare 54 gol in Arabia ...I Reds stendono 4-0 il Bournemouth e tornano a +5 su Aston Villa, Arsenal e Manchester City, 2-2 tra Blades e Hammers ...Uno degli uomini chiave e più fidati del club che fino ad ora era il capo delle operazioni del City ha commesso “un atto di alto tradimento” come scrivono i tifosi a mezzo social ed è stato nominato ...