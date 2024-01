Mancano farmaci «È un problema di materie prime»

(Di domenica 21 gennaio 2024) L’ALLARME. In Bergamasca non si riesce a trovare il Visumetazone, che è un collirio, e l’Inspra, che serve per patologie cardiache

(Adnkronos) – E' "fondamentale e urgente adottare anche in Italia misure che favoriscano l’innovazione e promuovano la ricerca per affrontare in ... (forzearmatenews)

All'ospedale di Alatribeni di prima necessità: guanti, aghi,, lacci emostatici. A Frosinone i posti letto di medicina sono soltanto 16 e'Purtroppo - scrivono in una nota congiunta Campoli e Comitato - all'ospedale di Alatri e negli altri della Provinciaaddirittura i beni di prima necessità: guanti, aghi,, lacci ...L’ALLARME. In Bergamasca non si riesce a trovare il Visumetazone, che è un collirio, e l’Inspra, che serve per patologie cardiache ...Sugli scaffali delle farmacie scarseggiano alcune molecole ... Federfarma Forlì-Cesena – e alcuni antibiotici che hanno una componente fluidificante che mancano ormai da quattro mesi. Antibiotici per ...