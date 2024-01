Maignan | ‘Mi hanno chiamato scimmia | devono stare a casa! La Procura prenda decisioni forti’|Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 gennaio 2024) 2024-01-21 00:45:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Mikeè stato vittima di vergognosi insulti razzisti nel primo tempo di Udinese-Milan e ha voluto dire la sua. Al termine della partita del Bluenergy Stadium, il portiere francese è intervenuto a Sky Sport per raccontare cosa è successo: “Quello che è successo nel primo tempo è che al primo rinvio, quando sono andato a prendere la palla, ho sentito chiamarmi ‘’ e non ho detto niente. La seconda volta è successo di nuovo, ho detto al quarto uomo e all’arbitro cosa è successo. Ho detto che non possiamo giocare così, dobbiamo dire quello che stanno facendo in tribuna. Sono delle persone ignoranti, non tutta la curva. I veri tifosi vengono allo stadio per tifare la propria squadra e fischiare, è normale siamo gli ...