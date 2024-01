Maignan | La lotta al razzismo è dura | ma vinceremo Udinese complice | era come se niente fosse

E' dura la presa di posizione del portiere del Milan Mikepreso di mira da insulti razzisti ... È unadura, ci vorrà tempo e coraggio ma è unache vinceremo"."Èunadura, ci vorrà tempo e coraggio ma è unache vinceremo": lo scrive il portiere del Milan Mikeall'indomani della partita contro l'Udinese, gara interrotta perché gli sono stati rivolti a più riprese insulti razzisti.in ...Maignan, infatti, è rientrato negli spogliatoi e per alcuni ... come anche tanti messaggi social a supporto della lotta contro il razzismo e contro la discriminazione di ogni genere. “Non è stato il ...Dopo aver battuto la Fiorentina, il Napoli di Walter Mazzarri sfida l’Inter di Simone Inzaghi nella finale della Supercoppa Italiana. La prima edizione che si svolge con una Final Four ha visto gli ...